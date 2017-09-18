  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.5
    EURO 4.177
  • BIST 106534.6
    ALTIN 146.854
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Kubis ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Mustafa ile görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 72. Dönem oturumlarına katılmak için New York'ta olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Irak'taki gelişmeler kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Kubis ile de bir araya geldi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Mustafa ile de görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesajlarımızı bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.  

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER