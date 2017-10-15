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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Somali'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Somali'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Somali'nin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Somaliye başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'nin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'de düzenlenen terör saldırısını tekrar şiddetle kınadığını ifade ederek Somali hükümetiyle halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Somali'nin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." demişti.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Somali
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