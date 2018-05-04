Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tarihi bilmeyenler 'Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini' söylüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Festivali'ne katıldı.

Çavuşoğlu, Yörükler olarak tarihlerinden gurur duyduklarını belirterek, bu kültürü geleceğe taşıyıp yeni nesillere aşılamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiği iddiası

Bakan Çavuşoğlu, örf, adet ve gelenekleri yaşatmak gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı ile ilgili açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Ecdadımızdan utanmayacağız, gurur duyacağız. Ama tarihi de iyi bileceğiz. Bazı tarihi bilmeyenler ya da nifak sokmayı fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, 'Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini' söylüyor. Tam tersi. Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı onlara zulmetti? Yörükler Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur. Yörüklere zulmetmeyi bir kenara bırakın ecdadımız en hassas yerlere Yörükleri yerleştirmiştir, canını teslim etmiştir."

"Türkiye olarak hedeflerimize ulaşmak için her fırsatı değerlendiriyoruz"

Tarihte Yörüklerin her zaman el üstünde tutulduğunu anlatan Çavuşoğlu, herkesin kültürüne siyasi görüşüne, yaşamına saygıları olduğunu, herkesin de kendi kültürlerine saygı göstermesini beklediklerini bildirdi.

Dünyanın ve Türkiye'nin çok değiştiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak hedeflerimize ulaşmak için her türlü fırsatları değerlendiriyoruz, hamleler yapıyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla Güney Kore'den geldik. Güney Kore bizden geri bir ülkeydi. Ama Kore bugün bizden ileride. Örneğin çip üretiminde Kore çok ileri noktada. Sayın Cumhurbaşkanımız Samsung firmasına Türkiye'de yatırım yapmalarını teklif etti, onlar da kabul etti. Yani teknoloji sizdeyse de başka yerdeyse de mutlaka geliştirmelisiniz" dedi.

Türkiye'nin kendi teknolojisine sahip olarak yenilikleri yakalaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef olan muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkeyi çıkartmak için her türlü yeniliği değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA