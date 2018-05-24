Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü pazara daldı

Şişli'de semt pazarında meydana gelen kaza sonucu dağılan tezgah ile otomobil arasında sıkışan tezgahtar ve sürücü, hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Feriköy’den Hacıahmet istikametine giden otomobilin sürücüsü Bülent Eryeğin, frenin tutması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, cadde üzerinde kurulan semt pazarına daldı. Kaza sonucu tezgahın önünde satış yapan Celadin Kılıçlı, tezgah ile araç arasında sıkıştı.
Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kılıçlı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Eryeğin ise kaza sonucu elinden hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA