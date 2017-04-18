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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı refüje geçti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı refüje geçti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülcan Düşünür'ün (41) kullandığı 35 DKP 43 plakalı otomobil İzmir - Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşıya geçerek Aziz Onur Irmak'ın kullandığı 34 NN 5604 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Gülcan Düşünür olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu Berat Düşünür kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Diğer otomobil sürücüsü Aziz Onur Irmak ve yolcu koltuğunda bulunan Ali İhsan Kaya'da kazada hafif yaralandı. Yaralılar Kemalpaşa Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.  

Etiketler: izmir trafik kazası, trafik Kazası
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