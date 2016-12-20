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Dink cinayeti davasında 28. duruşma başladı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davanın 28. duruşması başladı.

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Dink cinayeti davasında 28. duruşma başladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Yargıtay'ın bozduğu ana davanın 8 sanığının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 28. duruşması başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bu davanın yanı sıra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarla davalarda tutuklu Ramazan Akyürek, başka suçtan tutuklu 2 sanık ve tutusuz sanıklardan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay katıldı. Başka suçtan tutuklu bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurularak duruşmaya katılımları sağlandı. Müdahil Hrant Dink ailesini de duruşmada avukatları temsil etti.

Duruşmada, daha önceki celselerde alınan ara kararlar gereği mahkemeye gönderilen belgeler okundu. Duruşma, tutuklu sanık Akyürek'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Bu arada duruşmayı, eski Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına görevlendirilmesinin ardından bu mahkemeye başkan olarak atanan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci heyetinin başkanı Ali İhsan Horasan yönetiyor.

Etiketler: Hrant Dink, dink cinayeti, agos
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