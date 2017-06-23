  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Din Gönüllüleri Buluşması'

'Din Gönüllüleri Buluşması'

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Zonguldak'ta düzenlenen "Din Gönüllüleri Buluşması"na katıldı.

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Din Gönüllüleri Buluşması

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Zonguldak'ta "Din Gönüllüleri Buluşması"na katıldı.

Görmez, İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen "Din Gönüllüleri Buluşması"nda, görevi boyunca hiç gelmediği Zonguldak'a beraber çalıştığı din gönüllüsü arkadaşlarının bayramını kutlamak için geldiğini söyledi.

Görmez, "Allah bizi peygamberlerin makamı olan mihrapta, minberde istihdam ediyor, Allah bizi kitabını öğretmede istihdam ediyor. Cenabı Hakka ne kadar şükretsek azdır. Hepimizi bekleyen bir tehlike vardır. En büyük tehlike yaptığımız işlerin sıradanlaşması ve rutinleşmesidir. Yaptığımız işe olan aşkımızı, heyecanımızı kaybetmemizdir." diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Etiketler: zonguldak, Mehmet Görmez, diyanet işleri başkanı, din gönüllüleri
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