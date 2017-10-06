  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.616
    EURO 4.241
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.13
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dilencinin banka hesaplarında 309 bin lira çıktı

Dilencinin banka hesaplarında 309 bin lira çıktı

Adana'da zabıta ekiplerinin uygulaması sırasında yakalanan ve üzerinde 85 lira bulanan dilencinin banka hesaplarında 309 bin lira olduğu tespit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dilencinin banka hesaplarında 309 bin lira çıktı

Adana'da bir dilencinin üzerinde 85 lira, 32 banka hesabında ise 309 bin lira olduğu belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki dilencilere yönelik uyugulama yaptı.

Zabıta timleri, Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'deki Hal Vezir Camisi çevresinde denetimlerinde, zihinsel engelli kızı N.K. (39) ile dilenen A.K'yi (63) yakaladı.

Zabıtalar, A.K'nin üst aramasında 85 lira nakit parayla 32 banka hesap cüzdanı ele geçirdi. Dilenci A.K'nin hesaplarında yapılan incelemede bankalarda 309 bin lira parası olduğu ortaya çıktı.

Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik yapan kişilere 50'şer lira para cezası kesildi.

Dilenciler, yapılan işlemlerin ardından polis ekiplerine teslim edildi. AA

Etiketler: dilenci, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER