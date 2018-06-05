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Dikkatsiz anne çocuğunu fark etmedi, aracıyla üstünden geçti

Kemerburgaz’da 3,5 yaşındaki çocuk, yolda oynarken annesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Çocuk, kazayı yara almadan atlattı.

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İstanbul Kemerburgaz’da akşam saatlerinde aracını park etmek isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi.

O esnada 3,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre sokakta oynuyordu. Çocuk bir anda yolun ortasına atladı. Aracı kullanan annesi de oğlunu fark etmedi.

Çocuk arabanın altında kaldı. Bir anlık dikkatsizlik küçük çocuğun canına mal oluyordu. Çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 

Hayatının şokunu yaşadı

Kaza sonrası büyük bir panikle aracından inen anne Akyıldız, hemen çocuğunu aracın altından çıkartarak kucağına aldı, sımsıkı sarıldı.

Korku dolu o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemerburgaz kaza, kaza, İstanbul
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