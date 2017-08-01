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Dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Karayollarının üstyapı onarım ve köprü yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Karayollarının üstyapı onarım ve köprü yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları Ankara-İstanbul istikameti 34-109. kilometrelerde bugün saat 21.00'den itibaren üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından TEM Otoyolu trafiğe kapatılacak. Ulaşım Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışma, 29 Ağustos saat 06.30'a kadar devam edecek.

Akhisar-Manisa yolunun 24. kilometresinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bozüyük Eskişehir-Ankara yolunun 31-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Bozüyük-Eskişehir-Ankara) gidiş-geliş şeklinde sağlanacak. 

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM otoyolu, karayolları
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