Dikkat! 5 ilde çığ tehlikesi

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik ve eğimli yamaçlarında çığ riskinin bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabah saatlerine kadar parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüşler görülebileceği, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğundan vatandaşlarla ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.