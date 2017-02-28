Die Welt Türkiye temsilcisi tutuklandı

Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yücel'in hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheli Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Sevk yazısından

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Yücel'in gazetecilik görünümü altında, PKK silahlı terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık ile röportaj yaparak örgütü legalleştirme girişimlerine destek olduğu, güvenlik kuvvetlerinin örgüte yönelik haklı operasyon ve işlemleriyle ilgili olumsuz algı oluşturmaya matuf yazılar yazdığı belirtildi.

Sevk yazısında şüphelinin 12 Aralık 2016 tarihli bir yazısında, söz konusu operasyonlar sırasında Cizre'de ölen Hacer Arslan'ın kasıtlı bir şekilde güvenlik güçleri tarafından yakılarak öldürüldüğünü iddia ettiği kaydedilerek, yazı içerikleri değerlendirildiğinde şüphelinin gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde, ayrımcılığı körükleyici nitelikte yazı yazdığı, silahlı terör örgütünün söylemlerini dile getirerek propaganda yaptığı ve böylece üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.