Dicle Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Diyarbakır merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dicle Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 kişiden 26'sı yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'deki bazı adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 akademisyenden 23'ü Diyarbakır'da, 3'ü Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA