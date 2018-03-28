  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.011
    EURO 4.946
  • BIST 114129.3
    ALTIN 170.868
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » DHKP/C'nin avukatlık yapılanması soruşturması tamamlandı

DHKP/C'nin avukatlık yapılanması soruşturması tamamlandı

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması soruşturmasında 20 şüphelinin 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
DHKP/Cnin avukatlık yapılanması soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, terör örgütü DHKP/C'nin, Halkın Hukuk Bürosu yapılanması iddianamesini hazırladı.

17'si tutuklu 2'si firari 20 şüpheliye örgüt içinde 'sporcular' kod ismi verildiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin, cezaevindeki örgüt üyelerine, yöneticilerin talimatlarını aktardıkları da iddianamede yer aldı.

3 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

17 şüphelinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.  

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: dhkpc, dhkpc avukat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER