DHKP/C'nin avukatlık yapılanması soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, terör örgütü DHKP/C'nin, Halkın Hukuk Bürosu yapılanması iddianamesini hazırladı.
17'si tutuklu 2'si firari 20 şüpheliye örgüt içinde 'sporcular' kod ismi verildiği ortaya çıktı.
Şüphelilerin, cezaevindeki örgüt üyelerine, yöneticilerin talimatlarını aktardıkları da iddianamede yer aldı.
3 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
17 şüphelinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: TRT Haber, AA