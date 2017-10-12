DHKP/C operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de 9 ilde 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek 2 grup halinde adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 11 tutuklandı. Şüphelilerin 12'sinin savcılık sorguları devam ediyor.
Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.