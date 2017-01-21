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DHKP-C'ye yönelik operasyon: 3 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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DHKP-Cye yönelik operasyon: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçük Armutlu bölgesinde terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 erkek şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden A.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "örgüt adına silahlı soygun, şantaj, şiddete başvurma"nın da aralarında olduğu çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu, ayrıca 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla arandığı öğrenildi.

Şüpheli F.S'nin de "kasten yangın çıkarma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin arandığı belirtildi.

E.U'nun ise "silahlı terör örgütünü kurma-yönetme", "terör örgütü propagandası", "kamu malına zarar verme" suçlarından kaydının olduğu, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı kaydedildi. AA

Etiketler: DHKP-C, terör örgütü
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