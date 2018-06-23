Devlet yurdundaki öğrencilerden yaz ücreti alınmayacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun konuyla ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğrenciler Temmuz ve Ağustos'ta yurt ücreti ödemeyecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları değiştirildi.

Yurt ücretleri aylık dönemler halinde 30 gün üzerinden alınacak. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmayacak.

Kayıt olunan ayla kayıt sildirilen ayda 30 gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılacak. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek.

Kayıtlı kaldıkları sürenin ücreti alınacak

Yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden Genel Müdürlük'ün belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda kayıtlı kaldıkları sürenin ücreti alınacak.

Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos ayları haricinde nöbetçi yurtlarda barındıkları süre için ayrıca nöbetçi yurt ücreti alınmayacak.

Öte yandan aynı yönetmeliğin 18'inci maddesinde de değişiklik yapıldı.

Öğrenciler, barındıkları yurdun dışındaki diğer il ve ilçelerdeki kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz barınabilecek. Ancak bu öğrencilerden temmuz ve ağustosta ücret alınacak.

Kaynak: AA

