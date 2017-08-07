Devlet desteğiyle günde 5 bin litre süt üretiyor

Fidan, 10 yıl önce arkadaşlarıyla bir kahvehane sohbetinde başlamaya karar verdiği hayvancılıkta, öz sermayesinin yanı sıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 4,3 milyon lira hibe destekle 45 bin metrekare alanda çiftlik kurdu.

Çiftliği açık sistem ile teknolojik altyapısı yüksek bir şekilde dizayn eden Fidan, 300 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başladı.

Zamanla kapasitesini artırdığı çiftliğinde 700 büyükbaş hayvan yetiştiren Fidan, günde 5 bin litre süt elde ediyor, 20 kişiye istihdam, 50 üniversite öğrencisine de staj imkanı sağlıyor.

Fidan, arkadaş sohbetinde verdiği sözü yerine getirmenin, memleketine yatırım yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

"Ben de hayvancılık yapacağım"

Fidan, seramik üretimi yaparken çay içmek için girdiği kahvehanede hayvancılıkla uğraşanların sohbetine kulak misafiri olduğunu anlattı.

Konuşmalardan etkilenerek, o gün masada oturduğu arkadaşlarına, "Ben de hayvancılık yapacağım." dediğini ancak masada oturanların kendisine güldüğünü ifade eden Fidan, bunun üzerine daha da hırslandığını belirtti.

Fidan, bir fizibilite çalışması yaptığını dile getirerek, Türkiye, Kıbrıs ve başka birçok ülkedeki çiftlikleri gezdiğini aktardı.

Daha sonra "Bismillah" diyerek devlet desteğiyle yetiştiriciliğe başladığını belirten Fidan, "Fizibilite çalışmalarının ardından 2009 yılının şubat ayında 300 büyükbaş hayvanı kurduğum çiftliğe getirdik. Arkadaşlar, 'Mustafa sen kahvehanede konuştun ama inanmıyorduk yapacağına.' dediler." ifadelerini kullandı.

Fidan, çiftliği teknolojik altyapısı yüksek şekilde dizayn ettiklerine işaret ederek, "Hayvanların hepsinin boynunda çip var. Bu çipleri 2009'da getirdik ve bölgede bizden başka bu yatırımı yapan yoktu. O çiplerle hayvanın ne kadar süt verdiğini, kondisyonunun düştüğünü, kızgınlığa gelmesini, doğumunun ne zaman olduğunu hepsini takip edebiliyoruz." diye konuştu.

"Hayvancılık ilerliyor"

Zamanla hayvan sayısının 700'e yükseldiğini vurgulayan Fidan, ancak çiftliğin kapasitesinin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Fidan, süt fabrikalarının her gün tankerlerle gelip süt aldıklarını ve işlediklerini dile getirerek, "Şu anda ulusal süt fabrikası var ve hayvancılık ilerliyor." diye konuştu.

Kurduğu çiftlikle aynı zamanda bölge insanına da katkı sağladıklarına işaret eden Fidan, "Bölgede hayvancılığın gelişmesi hem bize hem de bölge halkına katkı sunacak. Amaç bölgede hayvancılığın gelişmesi ve artması. Arttığı zaman bize faydası çok olacak. İnsanlar işsiz kalmayacak, millet işine bakacak, başka işlerle uğraşmayacak. Millet para kazandıkça kendi işine bakar. Onun için en en önemli şeylerden biri bu işe devletin desteği." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, çiftlikte yaklaşık 20 kişiye doğrudan iş imkanı sağladığını, Dicle Üniversitesi ile iş birliği halinde olduklarını, kimi zaman 50 stajyerin çiftlik bünyesinde staj yaptığını anlattı.

"Bölgeye yatırım yapmayı seviyoruz çünkü gidecek başka yerimiz yok. Beni en mutlu eden şey kahvehane muhabbetinden yola çıkarak girdiğim hayvancılık sektöründe bölgede söz sahibi olmak." ifadelerini kullanan Fidan, hayvancılıkta daha da iyi noktalara gelmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş de bölgede kırsal kalkınmanın hız kazanması için yoğun çalıştıklarını, çok sayıda girişimciye destek sunulduğunu aktardı.

Destek sundukları girişimcilerden birinin de Mustafa Fidan olduğunu vurgulayan Güneş, "45 bin metrekare alana kurulmuş olan yatırım için 4,3 milyon lira hibe desteği sağladık. Devletimizin sunmuş olduğu imkanları yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bizlere vermiş olduğu destekleri yatırımcılarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu desteklerle bölgemizde tarım ve hayvancılığı önemli noktalara taşıyacağız." diye konuştu.