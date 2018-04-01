Türkiye » Dev trafo 280 tekerlekli araçla taşındı Buradasınız : Ana Sayfa

Dev trafo 280 tekerlekli araçla taşındı

Kocaeli'de bir fabrikada tarafından üretilen 395 ton ağırlığındaki dev trafo, Yunanistan'a gönderilmek üzere Gebze ilçesinden Derince Limanı'na getirildi.

01 Nisan 2018 Pazar 10:06





