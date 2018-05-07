Yeni Zigana Tüneli işçilerin emekleriyle ilerliyor

Yeni Zigana Tüneli, çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.

29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tünelinde 400'ü aşkın işçi, vardiya sistemiyle gece gündüz çalışıyor.

Projenin planlanan tarihte bitirilmesi için şantiyede yaşamını sürdüren işçiler arasında bir makine ve 2 jeoloji mühendisi, bir iş güvenliği uzmanı, bir idari personel ile bir geri hizmet sağlayıcı olmak üzere 6 kadın personel de var.

Bir yılı aşkın süredir aralıksız çalışmaların sürdüğü projede, her bir tüpte 6 bin 350 metre olmak üzere toplamda 12 bin 700 metreye ulaşıldı.

Yeni Zigana Tüneli inşaatında saha formeni olarak görev yapan Kocaelili Mustafa Yılmaz, 22 yıldır yol ve inşaat projelerinde görev yaptığını söyledi.

Daha önce yapımı tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu projesinde de görev aldığını anlatan 44 yaşındaki Yılmaz, meslek hayatı boyunca çalıştığı en büyük projenin Yeni Zigana Tüneli olduğunu ifade etti.

"Canla başla çalışıyoruz"

Yılmaz, projenin devlet ve millet açısından çok anlamlı olduğunun altını çizerek, "Avrupa'nın en büyüğü olacak bu projede çalışmaktan gurur duyuyoruz. Devletimiz büyüdükçe biz de bu tür projelere emek sarf etmekten memnun oluyoruz. Projeyi bir an önce sonlandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu zamana kadar çalıştığım projeler içinde en büyük mutluluğu burada yaşıyorum" dedi.

Tünel inşaatında çalışan işçilerin projeyi sadece bir iş ya da kazanç kapısı olarak görmediği ve bunun iş motivasyonuna yansıdığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"İşçiler burayı sadece iş olarak görmüyor. Bu projenin bitmesinin devletimiz ve milletimiz için çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü havalimanı yapılıyor, Ovit Tüneli'ni deldik, şimdi de Yeni Zigana Tüneli. Biz bunları yapmaktan gurur duyuyoruz. Sadece ticari olarak değerlendirmiyoruz. Bu projeler milletimiz ve devletimiz için büyük projeler. Emeğimizle yüreğimizle gece gündüz 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Biz bunu başardıktan sonra mutluluk duyacağız."

"Avrupa'nın en uzun tüneli bizim emeklerimizle yükseliyor"

Tünel inşaatında yalıtım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Gaziantepli Faruk Aksu da 5 aydır bu projede yer alıyor. Çalışırken millete hizmet amacı güttüğünü vurgulayan Aksu, "Avrupa'nın en uzun tüneli bizim emeklerimizle yükseliyor. Bundan mutluyuz" dedi.

Tünel inşaatında jumbo operatörü olarak görev yapan Trabzonlu Semih Emre Germiç, 7 yıldır çeşitli projelerde operatör olarak görev alıyor.

Daha önce Ovit Tüneli inşaatında da görev aldığını anlatan 28 yaşındaki Germiç, şunları söyledi:

"Bir yıldır burada çalışıyorum. Ovit Tüneli'ni bitirip açılışını yaptığımızda gerçekten duygulandık. Bunlar ülkemiz adına geç kalmış projeler. Bunlar bize nasip olmuş. Bir emeğimiz olmuş. İnsan duygulanıyor. Bu proje bizim için sadece bir iş değil. Bu projelerde emeğimiz olduğu için gururluyuz. Burada herkes canını dişine takıyor, çalışıyor. Avrupa'nın en uzun tünelini yaptığımız için gururluyuz."

Avrupa'nın en uzun tüneli için kadınlar da sahada

Yeni Zigana Tüneli inşaatında makine mühendisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Artvinli Derya Kerastacı ise, üniversiteyi bitirdikten sonra ilk olarak bu projede görev almaya başlamış.

Yaklaşık 4 aydır şantiyede işçilerle birlikte çalıştığını söyleyen Kerastacı, "Böylesine büyük bir projede bir kadın olarak emeğimizin olması güzel bir duygu. Bu tünel tamamlandığında Avrupa'nın en uzun tüneli olacak. Ülkemizde böyle büyük projelerin içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa'nın en uzun tünelinde Türk kadınlarının da emeği var. Kadın olarak bu tür projelerde her zaman olacağız" dedi.

Tünel inşaatında iş güvenli uzmanı olarak çalışan Ebru Ustabaş da projede yaklaşık bir yıldır yer alıyor.

Yeni Zigana Tüneli öncesinde başka tünel şantiyelerinde de çalıştığını anlatan Ustabaş, şunları söyledi:

"İş güvenliği burada daha önce çalıştığım şantiyelere nazaran daha üst seviyede. Projenin büyüklüğü, hükümetimizin desteği ve işçilerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte iş güvenliğini de önemsiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız Avrupa'nın en uzun tünelinde gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Biz de onların can güvenliği için azami özen gösteriyoruz. Şantiyemizde kadın çalışanların olması bizleri sevindiriyor. Kadınlar olarak biz de emeğimizi, gücümüzü, yeteneğimizi ve tecrübemizi ortaya koyuyoruz."

Kaynak: AA