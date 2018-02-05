Dev platform ikinci denemesinde İstanbul Boğazı'ndan geçti

Platformun köprü altından geçişi vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.
55 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki 'GSP Saturn' isimli Panama bayraklı dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçti.
Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde boğazdan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti.
Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden boğaza girmiş, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçmişti.
Sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platform, ardından FSM Köprüsü'nün altından geçti. Dev platformun köprü altından geçişi havadan görüntülendi.
Bu sırada vatandaşlar heyecanlı gözlerle platformun geçişini izledi. Platform ardından Karadeniz'e doğru yoluna devam etti.
Kaynak: İHA