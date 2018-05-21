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Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Petrol arama platformu "Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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Bahama bayraklı, 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Platforma İstanbul Boğazı'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Nene Hatun, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 römorkörleri eşlik etti.

Dev petrol platformu "Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı'na gidecek.

Öte yandan Şehir Hatları'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferleri de normale döndü.

Kaynak: AA

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