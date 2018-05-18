Dev kazanların İstanbul'dan Ankara'ya zorlu nakliyesi

İstanbul Merter'de kapatılan bira fabrikasından sökülen 6 maya kazanı, deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'nda, Ankara'ya ulaştırılmak üzere TIR'lara yüklendi.

Nakliye firması yetkilisi Hakan Akın, 7,5 metre çapındaki kazanların İstanbul Zeyport Limanı'ndan dubaya yüklenerek römorkörle İnebolu Limanı'na getirildiğini söyledi.

Yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları aşmaya çalışacaklarını belirten Akın, "Tünel nedeniyle Taşoluk Köyü'nden geçiş yapmak zorunda kaldık. Burada bir evin çatısı geçit vermedi. Çatıyı keserek geçiş sağladık. Yolumuzun üzerindeki elektrik ve telefon kablolarını kaldırıyoruz. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Verdiğimiz zararları telafi ediyoruz" diye konuştu.

Akın, 90 kilometre mesafedeki Kastamonu'ya 3 günde ulaşmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA