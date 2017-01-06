Dev dalgalar masa ve sandalyeleri sürükledi

Bodrum'da, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçede güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına etkili oluyor. Fırtına, özellikle Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerindeki işletmeleri olumsuz yönde etkiliyor. Dalgalar, kuvvetli rüzgarla işletmelerin camlarına vuruyor.

Bazı işletmeciler sahil kısmında bulunan masa ve sandalyelerini güvenli bir yere taşıdı, bazıları da kum çuvallarıyla tedbir aldı. Bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri ise dalgalarla sürüklendi. Yoğun dalgalarla sahilden taşan deniz, barlar sokağına kadar ulaştı.

Cipin üzerine sokak lambası devrildi

Öte yandan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sokak aydınlatma lambası, park halindeki bir cipin üzerine devrildi. Araçta, maddi hasar meydana geldi.