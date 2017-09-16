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Buradasınız : » » Ders zili çalıyor! İşte İstanbul'da alınan önlemler

Ders zili çalıyor! İşte İstanbul'da alınan önlemler

İstanbul'da ders zilinin çalacağı 18 Eylül Pazartesi günü, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için bazı önlemler alındı.

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Ders zili çalıyor! İşte İstanbulda alınan önlemler

İstanbul'da ders zilinin çalacağı 18 Eylül Pazartesi günü, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için bazı önlemler alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak.

Zaruri çalışmalar gece vardiyasında gerçekleştirilecek. Muhtemel kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak.

Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak.

Toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarına öncelik tanıyacak. İstanbul'da dersler, saat 8'de başlayacak. 

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