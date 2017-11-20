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Buradasınız : » » Ders saatlerinin kısaltılması bakanlığın da gündeminde

Ders saatlerinin kısaltılması bakanlığın da gündeminde

Uzmanlara göre 40 dakika olan ders süresi, dikkat dağıtıyor. Ders süresinin azaltılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gündeminde.

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Ders saatlerinin kısaltılması bakanlığın da gündeminde

Uzmanlar 40 dakika olan ders süresinin dikkat dağıttığını dolayısıyla öğrencilerin okul başarısını azalttığını söylüyor.  

Bu da öğrencilerin dersten sıkılmasına neden oluyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Yasemen Işık Taner, "4 - 5 yaşındaki bir çocuğun dikkat süresi 10 15 dakika iken 5 - 6 yaşında bu süre 30 dakikaya çıkabiliyor. Öğrenciler bu sürede dersten sıkılıyor. Çocuklarda anlamamadan ziyade anlayabileceği kapasitesi olduğu halde dersi dinlememesine bağlı olarak öğrenememe gerçekleşiyor" dedi.

Bu sürenin 30 dakikaya indirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde.

Çocuklar ders saatinin azaltılması oyun ve teneffüs saatinin arttırılmasından yana. Milli Eğitim Bakanlığı da 40 dakika olan ders saatinin 30 dakika olmasıyla ilgili öneri verdi.

Kaynak: TRT Haber

 

 

 

 

Etiketler: ders saati, Milli Eğitim Bakanlığı
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