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Dernek başkanı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Turgutlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı tutuklandı.

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Dernek başkanı FETÖden tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgutlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Arif D. tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındıktan sonra Turgutlu'ya getirilen Arif D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Turgutlu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Etiketler: fetö, fetö soruşturması, dernek başkanları, Manisa
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