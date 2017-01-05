Dernek başkanı FETÖ'den tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgutlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Arif D. tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındıktan sonra Turgutlu'ya getirilen Arif D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Turgutlu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.