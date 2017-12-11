Dereler buzla, ağaçlar ve direkler kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu

Kışın en sert geçtiği illerden olan Erzurum'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, belediye ekipleri yollarda tuzlama ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. İş makinesi desteğindeki bazı ekipler de ana arterlerde hazır tutuluyor.

Köylüler yaylalara traktörlerle saman taşıdı

Ardahan'da kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Yoğun sisin de etkili olduğu şehirde, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

İl merkezine bağlı Bağdeyen köyü sakinleri, kar yüzünden kamyonların gidemediği köyün yaylasına, hayvanlarını beslemek için traktör ile saman ve ot balyaları götürdü.

Kar yağışının olmadığı güney kesimlerde ise besiciler araziye çıkardıkları koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Dereler buz tuttu

Kars'ta ise Kars Belediyesi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Sarıkamış ilçesine bağlı Yarkaya köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Çamuşlu köyündeki kar yağışı ve tipi nedeniyle bu köylere ulaşım sağlanamıyor.

Selim ilçesi Karahamza köyünde dereler buzla kaplandı, ağaçlar, elektrik ve telefon direkleri kırağı tuttu.

Soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkilerken tilkilerin, kuşların yiyecek aradığı gözlendi.

Vatandaşlar yürümekte zorlandı

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ev ve araçların camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler de kırağı ile kaplandı. Vatandaşlar buzla kaplı yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: AA