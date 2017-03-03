Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını Kızılay karşıladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından depremzedelerin yardımına koşan Kızılay, bölgede AFAD ile birlikte hasar tespiti yaparak, evleri hasar görenlere yardım ediyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay ekiplerinin sahada olduğunu ve hasar gören köylerde güvenli bölgelere konteyner kurulumuna başlayacaklarını da söyledi.

Kızılay, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yardımına koştu. 27 kişilik uzman ekiple, deprem sonrası müdahale çalışmalarına başlayan Kızılay, depremzede aileler için yeterli sayıda çadır kurarak, yatak, battaniye ve soba gibi çadır içi malzemelerin dağıtımını yaptı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Samsat ilçesinde yaşanan depremle ilgili olarak, “Ekiplerimiz 3 öncü araç, 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 ikram aracı ve 1 mobil mutfak aracımızla birlikte çadır, battaniye, ısıtıcı, mutfak setleri ve gıda malzemeleri ile sahada görev yapıyor. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Samsat ilçesi ve depremden etkilenen köylerdeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ekibimiz sıcak yemek çıkarmaya da başladı. Halkın ihtiyacı olan içme suyu da temin ediliyor.”diye konuştu.

Konteyner Kurulumuna Başlanacak

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasar tespitinin yapıldığı 16 mahalle ve köyde ekiplerin çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüğünü belirterek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kızılay olarak hasarlı evlerin tespitine başladık. Kurulan çadırlar, tespit çalışmalarının ardından konteynerlere dönüştürülecek. Bölgedeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi. Kınık, vatandaşlara özellikle hasarlı evlere girmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

Deprem sonrasında vatandaşlara kumanya dağıtmaya başlayan Kızılay, bölgeye sevk ettiği seyyar ikram aracı ve mobil mutfak araçlarında 9 bin 500 kişilik üç öğün sıcak yemek çıkarmaya başladı. Bölgeye barınma çadırı, battaniye, aile mutfak seti, ısıtıcı, yatak, gıda kolisi, bisküvi, kek, meyve suyu, jeneratör, su, aydınlatma balonundan oluşan malzemeler sevk eden Kızılay, bu malzemeleri depremzedelerin ihtiyaçları için kullanacak.

Öte yandan Kızılay, Adıyaman Samsat depremi sonrası ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kampanya başlattı. Hayırseverler 2868’e Bağış yazıp mesaj atmaları karşılığında, her SMS için 10 Lira bağış yapmış olacaklar.