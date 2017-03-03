  • 03 MART 2017, CUMA

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Depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi

Depremde evleri ağır hasar gören ailelerden bir bölümü Türk Kızılayının kurduğu çadırlarda, bir bölümü ise evlerinin yakınındaki seralarda soğuktan korunmaya çalıştı.

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Depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından bazı aileler Türk Kızılayının kurduğu çadırlarda, bazıları ise evlerinin yakınındaki seralarda geceyi geçirdi.

Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere yardım kuruluşları imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya başladı. Havanın kararmasıyla soğuk daha fazla hissedilmeye başlayınca bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla soğuktan korunmaya çalıştı.

Evlerine girmeye çekinen çoğu vatandaşın geceyi sokaklarda geçirdiği ilçede, bazı vatandaşlar sokağa soba kurdu, bazıları ise battaniye altında yeni güne uyandı. Depremin en fazla hasara yol açtığı Taşkuyu köyündeki bazı vatandaşlar da evlerinin yakınındaki seralara sığındı. Ağır hasar gören ya da yıkılan evlerinden uzaklaşmamak için seraların tabanına karton, kilim ve çeşitli malzemeler seren köylüler, burada sabahladı.

Geceyi serada geçiren 75 yaşındaki Zehra Atlı, depremin ardından yıkıntıya dönüşen evinin çevresinde dolaşarak anılarını yaşatmaya çalıştı. 35 yıllık evinin yıkılması nedeniyle hüzünlenen Atlı, gecenin karanlığında elindeki fenerle sık sık evinin çevresini gezdi.

Atlı yaptığı açıklamada, deprem sırasında çok korktuklarını ve kendilerini zorla dışarı attıklarını söyledi.

Olayın şokunu halen yaşadıklarını anlatan Atlı, "Depremde evimiz yıkıldı. Burası daha önce seraydı. Eskiden sera için yapmıştık. Dışarıda kalınca buraya geldik. Soğukta çocuklar kalmasın istedik." dedi.
 

Etiketler: adıyaman depremi, samsat ilçesi
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