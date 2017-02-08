Depremin vurduğu Çanakkale'ye konteyner kent kuruldu

Depremden en fazla etkilenen ilçeye bağlı Yukarıköy'de, evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD ve Türk Kızılayı tarafından bölgeye getirilen konteynerler yerleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için konteynerlerin bulunduğu bölgeye elektrik nakil hattı ve su şebekesi çekildi. Evleri zarar görenler, çadırların ardından konteynerlere yerleşmeye başladı.

Türk Kızılayı, bölgedeki vatandaşlar için 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor. AFAD ekipleri de bölgedeki vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılıyor.

UMKE tarafından bölgede kurulan Acil Çadır Ünitesi de mağdurların sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Depremin ardından devletimiz hemen bölgeye geldi"

Köy muhtarı Mehmet Yavaş, depremde can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Köydeki yaklaşık 100 evin kullanamayacak durumda olduğunu vurgulayan Yavaş, "İçine girilemez durumda ağır hasarlı evler de var. Depremin ardından devletimiz hemen bölgeye geldi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. İlk gün kurulan çadırlarımız söküldü. Yerine hemen konteynerler kuruluyor. Elektrik ve su bağlantıları yapıldı. Bütün Türkiye Cumhuriyeti devleti burada bize yardım ediyor, Allah razı olsun. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Depremde evi zarar gören Mustafa Çolak ise çok büyük bir şok atlattıklarını bildirdi.

Yaşanan afetin ardından devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini anlatan Çolak, "Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Deprem korkusu nedeniyle konteynerlere geçtik." dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Çolak da evlerinin zarar gördüğünü söyledi. Depremin ardından ihtiyaçlarının devlet yetkilileri tarafından karşılandığını belirten Çolak "Allah devletimize zeval vermesin. Sürekli yemeğimiz veriliyor, şimdi de konteynerlere kavuşuyoruz." diye konuştu. AA