  • 06 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.712
  • BIST 116709.93
    ALTIN 163.153
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi

Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi

Türkiye genelinde 2000 yılından önce inşa edilen ve en riskli bölgelerde yer alan 12 bin eğitim kurumunun deprem tahkikatı tamamlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı yaklaşık 55 bin eğitim kurumuna yönelik deprem güvenliği çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Bakanlık, 1998'de yayınlanan ilk Deprem Yönetmeliği'nden önce inşa edilen 30 bin eğitim kurumunun deprem performans analiz çalışmalarını planladı.

7 binin üzerindeki eğitim kurumuna ait deprem güvenliği çalışmalarını 2015'ten önce, yaklaşık 5 bin eğitim kurumunun deprem performans analizini ise 2015'ten itibaren yürütülmekte olan Güvenli Okullar Projesi kapsamında tamamlandı.

Güvenli Okullar Projesi kapsamında deprem açısından daha az risk taşıyan bölgelerdeki 18 bin okul binasının deprem performans analizi sürüyor.

Yeniden yapılacak

Proje kapsamında deprem tahkikatı yapılan ve fiziki ortamları güvenli bulunmayan okulların bütçe imkanları çerçevesinde ağırlıklı olarak yıkılarak yeniden yapılması öngörülüyor.

2015 sonrası incelenen 5 bin eğitim kurumundan 386'sı için yıkım kararı verildi.

Bu okullar boşaltılarak yerlerine Deprem Yönetmeliğindeki standartlara uygun modern eğitim tesisleri planlandı.

Öte yandan 2000 yılından sonra 25 bin okulun inşaatı, Deprem Yönetmeliği standartlarına uygunluğu açısından il milli eğitim müdürlüklerinde teknik personelden oluşan komisyon ve müşavirler tarafından denetlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: deprem, deprem riski
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER