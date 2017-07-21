Deprem anı güvenlik kamerasında!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.