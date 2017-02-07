Denizli'deki zincirleme kazada 25 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gökpınar Mahallesi yakınlarında Acıpayam'da eğitim gören öğrencileri Denizli'ye taşıyan Dinçer Yiğit (47) yönetimindeki 20 Y 7676 plakalı midibüs, Yusuf Göktaş'ın kullandığı 20 V 8498 plakalı kamyonet, Halis Balaman idaresindeki 20 KZ 576 plakalı hafif ticari araç ve İrfan Türk'ün (35) kullandığı 20 KR 100 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Dinçer Yiğit, Yusuf Göktaş ve Halis Balaman ile 17'si öğrenci 22 kişi yaralandı.

Öğrencileri taşıyan midibüsün şoförü Dinçer Yiğit, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Halis Balaman, kırmızı ışıkta sol şeritte durduğunu belirterek, "Kamyonet sağımda bekliyordu. Midibüs arkadan kamyonete vurunca, kamyonet de benim aracıma vurdu. Bana vurunca araçlar refüje çıktı." dedi.

Kaza nedeniyle Antalya-Denizli karayolunun Denizli istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.