  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Denizli'deki orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Denizlideki orman yangını söndürüldü

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz Pazartesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınında çıkan ve salı günü kontrol altına alınan orman yangınını tamamen söndürdü. Ekipler, ormanda dozerlerle açılan yoldan arazözlerle ilerleyerek bir yandan soğutma bir yanda da zarar tespit çalışmalarına başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'deki son 10 yılın en büyük orman yangınını söndürdüklerini söyledi.

Yangına yaklaşık 200 ekiple müdahale edildiğini belirten Korucu, "Pazartesi günü başlayan yangını çok şükür uzun uğraşlar sonucunda söndürdük. Artık yer ekiplerimiz soğutma çalışması yapıyor. Yangının söndürülmesinde 40 arazöz, 18 su ikmal ve 20 ilk müdahale, 6 dozer, 4 greyder, 7 treyler, 3 helikopter ve uçak ile hizmet verildi. Yangında 408 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Soğutma işlemi ardından hemen ağaçlandırma yapmaya başlayacağız. Yangında dumandan etkilenen personelimizin tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan yangın nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan 3 mahallede oturanlar evlerine dönmeye başladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 Temmuz'da Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılınca bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı.

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