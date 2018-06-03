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Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

Denizli Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 57 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Denizlideki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

Denizli Tugay Komutanlığı'nda, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesi ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığı, zehirlenme olarak değerlendirilmedi. 

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, askerlerin akşam saatlerinde toplu olarak tugay revirine başvurduğu belirtilirken, 29 askerin çeşitli hastanelere sevk edildiği, 23'ünün ise askeri hastanede tedavi altında olduğu, gerekli görülenlerin hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü işlem başlattı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: denizli, asker
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