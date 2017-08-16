  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Denizli'deki katı atık tesisinde bir yangın daha

Denizli'nin Honaz ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

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Denizlideki katı atık tesisinde bir yangın daha

Denizli'de Pınarkent Mahallesi'ndeki atık presleme ve dönüşüm tesisinin depo bölümünde akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tesisin depo bölümünde etkili oluyor. Yangına 50 itfaiye eri, 15 itfaiye aracı ile müdahale ediyor.

Depoda hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, tesiste 3 Temmuz sabahı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürülebilmişti.

Etiketler: denizli, katı atık tesisi
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