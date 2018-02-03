Denizli'deki doğalgaz patlamasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Zeytinköy Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında iki gün önce doğalgaz sıkışması sonucu patlamada meydana geldi.

Patlama sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan Nikail Şentürk'e (31) ilk müdahale Denizli Devlet Hastanesindeki yanık ünitesinde yapıldı.

Vücudunda yüzde 80 yanık ve çok sayıda kırık oluşan Şentürk, hayati tehlikesi nedeniyle ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Nikail Şentürk, Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA/İHA