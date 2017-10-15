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Buradasınız : » » Denizli'de yolcu treni raydan çıktı

Denizli'de yolcu treni raydan çıktı

Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin arka vagonu, Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında raydan çıktı.

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Denizlide yolcu treni raydan çıktı

Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin arka vagonu, Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında raydan çıktı.

Alınan bilgiye göre, saat 12.45'te hareket eden "MT 30015-1" sefer sayılı, makinistinin kimliği öğrenilemeyen yolcu treninin son vagonu, Sarayköy istasyonu girişinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple raydan çıktı.

Durumu fark eden makinist treni durdurmayı başardı. Ölü ya da yaralının olmadığı olayın ardından tahliye edilen yolcular, otobüslerle İzmir'e gönderildi.

Kaza nedeniyle seferlerde de aksama yaşandı. İzmir'den Denizli'ye gelen tren yolcuları da Sarayköy İstasyonu'ndan minibüslerle Denizli'ye nakledildi.

Etiketler: Denizli'de yolcu treni raydan çıktı
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