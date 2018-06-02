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Denizli'de yıldırım düşen okulun çatısı yandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, çatısına yıldırım düşen ilkokulda yangın çıktı. Alevlere teslim olan 3 katlı okulun çatısı ve son katı tamamen yandı.

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Denizlide yıldırım düşen okulun çatısı yandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yağmurun başlamasının ardından Yahşiler İlkokulu'nun çatısına düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Alevler çatıyı tamamen sardı. Okuldaki yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil servis ve itfaiyeden yardım istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Tavas ve Kale şubesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Okula ulaşan 4 ayrı itfaiye ekibi, çatıdaki alevlere iki ayrı noktadan müdahale etti. Yangında çatı ve üçüncü tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası okulda büyük hasar oluştu.

Mahalle halkı, okuldaki yangının yıldırım düşmesi sonrası çıktığını, yıldırım düştüğü sırada mahallede de elektriklerin kesildiğini söyledi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: yıldırım, Okul, denizli
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