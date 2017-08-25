Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Çivril ilçesi ile Uşak ilinden kent merkezine uyuşturucu madde getirerek sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik takip ve araştırmaların ardından, şüphelilerin kaldığı dört eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ona ait 13 mermi, 164 uyuşturucu hap, 33 gram esrar, 23 reçeteye tabi hap, 1 gram eroin, 0,9 gram metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi göz altına alındı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.