Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'de, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, 150 gram eroin ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüphelilerin adresini tespit etti.

Gerekli teknik ve fiziki takip sonunda 5 farklı adrese iki ayrı eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, yapılan aramalarda, 150 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, 5 gram esrar ile 2 av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Aralarında İran uyruklu kişilerin de olduğu bildirilen 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.