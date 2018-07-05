Denizli'de uyuşturucu operasyonları: 14 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu hapları İstanbul'dan Denizli'ye sevk etmeye çalışan kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pamukkale ilçe girişinde şüphelenilen bir araçta yapılan aramada aracın ön konsolu içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap bulundu.

15 Mayıs Mahallesi'nde de zanlıların bağlantılı olduklarının tespit edildiği bir aparta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda 5 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Pişmaniye kutusuna gizlemişler

Pamukkale ilçesi Pınarkent yakınlarında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise valiz içerisindeki pişmaniye kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler valiz sahibi yolcuyu gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik başka bir operasyonda da ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5'i İran uyruklu 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA