  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Denizli'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Denizlide trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Fahri Horzum yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait 20 R 2071 plakalı pikap, Yamanlar mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 64 SD 987 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet tarlaya devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kamyonetten savrulan Menderes Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada pikap sürücüsü Horzum ile kamyonette bulunan Alaattin Orhan ve Murat Orhan yaralandı.

Yaralılardan Murat Orhan, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gezer'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: denizli, Çivril, trafik Kazası
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