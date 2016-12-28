Denizli'de trafik kazası: 1'i ağır 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çivril'den Denizli'ye yolcu taşıyan Ali Kavas (47) yönetimindeki 20 L 2251 plakalı midibüs, Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolun sağındaki toprak yığınına çarptıktan sonra yolun sol tarafına geçen midibüs bariyerleri aşarak Şarampole yuvarlandı, ağaçlara çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, bir süre Denizli-Çivril karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazada midibüs sürücüsü Kavas ile yolcular Ayşe Abalı, Gülnur Nergiz Abalı, Abey Abalı, Burcu Kocaboğan, Cennet Küçük, Mustafa Gediz, Aykut Hayta, Muhittin Solak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Yaka, Fahrettin Küçükkaptan, Fatma Tort, Betül Özkan ve Duygu Akça yaralandı.

Yaralılar, Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Duygu Akça'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın oluş nedeniyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. AA