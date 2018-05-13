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Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Denizlide trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Antalya yönüne seyreden Hasan Karabacak yönetimindeki 20 DV 935 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Lütfiye Karabacak, Ayşe Gözen, Zeynep İlgün ve Hatice Durak yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Lütfiye Karabacak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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