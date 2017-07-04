Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda seyreden Melih Diğrek idaresindeki LPG tankeri, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle LPG yüklü tankerde önce yangın çıktı, bir süre sonra da patlama meydana geldi.

Kazanın ardından yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kazada, LPG tankeri sürücüsü Diğrek, tır sürücüsü Avcı ve cesedinden sadece parçalar kalmış bir çocuk hayatını kaybetti, tırla taşınan dozerin operatörü Zafer Demir'in de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Kaza anında alev alan araçlardan biri, Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldikleri öğrenilen Şama ailesinin bulunduğu cip oldu.

İbrahim Şama'nın (41) kullandığı cipte, eşi Gülser (37), çocukları Hüseyin Görkem, Zeynep ve Efe'nin bulunduğu belirtildi.

Kazada yaralanan İbrahim Şama, eşi Gülser ve oğlu Hüseyin Görkem Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) kaldırıldı. İbrahim Şama, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Yanık Merkezine sevk edildi.

Kazanın ardından Efe ve Zeynep Şama'nın bulunamaması nedeniyle bölgede AFAD ve UMKE tarafından "drone" kullanılarak arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, gece nedeniyle ara verdikleri arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, bir çocuğa ait kemik ve ceset parçalarını kazanın olduğu yerden 400 metre, diğer bir çocuğa ait parçaları da 600 metre mesafede buldu.

Arama çalışmalarında bulunan kemik ve ceset parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada kazada ağır yaralanan dozer operatörü Zafer Demir de Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.