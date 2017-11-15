Denizli'de şarbon karantinası

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Emirhisar Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait ölen iki büyükbaş hayvandan numuneler alındı ve inceleme tamamlandı.

Telef olan iki hayvandan alınan numunelerde yapılan incelemede şarbon hastalığının tespit edildiğini belirten İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, "Bunun üzerine 4 mahallemizde 21 gün boyunca karantina uygulaması başlattık. Mahallelerimizde bulunan büyük, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım, satım ve kesimini yasakladık. Köye bu belirlenen hayvanların giriş çıkışlarını da yasakladık. Bu hastalık hayvanların yanı sıra insan sağlığını da etkiliyor. Bu nedenle çok ciddiye alınması gerekiyor." dedi.

Karantina uygulaması başlatılan Ömerli, İnceköy, Emirhisar ve Haydan mahallelerinde ekipler yarın aşı çalışmalarına başlayacak.

Öte yandan telef olan bazı hayvanların ve onlara ait ürünlerin imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA