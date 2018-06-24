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Denizli'de sandığa gidemeyen vatandaşların sandık ayağına gitti

Denizli'de sandığa gidemeyecek durumda olan vatandaşlar yürürlüğe konulan seyyar sandık uygulaması ile oy kullandı.

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Denizlide sandığa gidemeyen vatandaşların sandık ayağına gitti

27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ilk yaşanıyor. 

Oylarını kullanmak için okullara gidemeyecek yatalak ve engelli vatandaşlar İlçe Seçim Kurulları’na yaptıkları başvuru sonrasında oylarını, evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullandılar.

Bu yıl Türkiye genelinde ilk kez uygulamaya koyulan seyyar sandık sistemiyle Denizli’de İlçe Seçim Kurulları yapılan başvuruları dikkate alarak il genelinde 21 seyyar sandık oluşturdu.

YSK görevlileri, parti görevlileri ve güvenlik güçlerinden oluşan seyyar sandık ekipleri, İlçe Seçim Kurulları’na seçim öncesi başvuru yapan 195 yatalak ve engelli vatandaşın evlerini tek tek gezerek oylarını kullanmalarını sağladı.

Yatalak olduğu için oyunu kullanmaya okula gidemeyen ve yaptığı başvuru sonucunda oyunu seyyar sandıkta kullanan 75 yaşındaki Mehmet Ali Erken, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Oyumu evde kullandım ve kullandığım için de mutluyum. Sandık bana geldi. Allah devletimize zeval vermesin. Bu kadar iyilik bu kadar hizmet yapmış, çok memnunum."

Başka bir yatalak hasta olan 67 yaşındaki Nevzat Sevil'in oy kullanımı için Değirmenönü Mahallesi'ndeki evine gidildi. 

Yatalak ve engelli seçmenlerin oy verme işlemi diğer seçmenlerde olduğu gibi saat 17.00’ye kadar tamamlanacak.  

Kaynak: İHA

Etiketler: denizli, oy, seyyar sandık
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