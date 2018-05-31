Denizli'de sağanak yağış sele neden oldu

Güney ilçesinde dün akşam dolu yağışının ardından başlayan sağanak, büyük zarara yol açtı. Sokak ve caddeleri göle dönüştüren yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar çöktü. Selin etkisiyle sökülen parke taşları ve molozlar, ilçeyi savaş alanına çevirdi.

Bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü.

Kriz merkezi kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Güney Belediyesi ekipleri, ilçeyi temizlemek için çalışma başlattı. Ayrıca Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram'ın koordinasyonunda kriz merkezi kuruldu. İtfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinden tahliye çalışmaları yaparken, AFAD ekipleri de bölgede.

Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, şiddetli yağış nedeniyle özellikle yolların zarar gördüğünü, duvarların yıkıldığını, yollardaki parke taşlarının söküldüğünü söyledi.

Ayhan, içme suyunu kesmek zorunda kaldıklarını, bir süre sonra tekrar su verileceğini belirtti.

Kaynak: DHA